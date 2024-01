JETLAG ESPACE JEAN POPEREN Meyzieu, vendredi 29 mars 2024.

Entre deux aéroports, de l’espace « peuplé » d’une zone de transit à l’espace confiné d’une cabine d’avion, un homme cherche à tromper sa solitude. Dans l’étourdissement et la confusion des déplacements, où l’espace et le temps se perdent, il rêve d’un nouveau départ. Un mouvement à trois protagonistes s’organise, dont l’intensité souligne l’isolement de l’homme en partance, ou en errance. À travers une douzaine de tableaux, la scénographie singulière de Jetlag relève le défi de marier le comique de situation au destin d’un personnage à rebours sur le reste du monde, épris de liberté et enivré d’insouciance, affranchi des conventions.Il y a du Jacques Tati dans cette comédie aux couleurs acidulées, d’un minimalisme élégant. On peut y voir aussi des références à Charlie Chaplin et aux films muets.COMPAGNIE CHALIWATÉAuteurs et metteurs en scène : Sandrine HEYRAUD, Sicaire DURIEUX, et Loïc FAUREAvec (en alternance) : Sandrine HEYRAUD , Elsa TARANIS DEBEFVE, Sicaire DURIEUX, François REGOUT, Paul MOSSERAY et Loïc FAURE

Tarif : 11.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:30

ESPACE JEAN POPEREN 135 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69330 Meyzieu 69