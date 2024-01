AFFAIRES SENSIBLES, COMBATS DE FEMMES – AFFAIRE SENSIBLES, COMBATS DE FEMMES ESPACE JEAN POPEREN Meyzieu, 8 mars 2024, Meyzieu.

Sur scène, à travers une scénographie inédite, illustrée d’archives sonores et visuelles, Fabrice DROUELLE et la comédienne Clémence THIOLY racontent trois destins, trois combats de femmes qui incarnent la liberté : Pauline DUBUISSON, amoureuse transgressive, Marie HUMBERT, courageuse déchirée, Édith CRESSON, indépendante anticonformiste. Des destins de femmes hors du commun.Adaptation théâtrale de l’émission de France Inter.KI M’AIME ME SUIVE PRODSur une idée originale de François LUCCIANITextes : Simon MAISONOBE, Adrien MORAT et Jean BULOTAdaptation : Alexis TREGAROT et Éric THEOBALD

Tarif : 15.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30

ESPACE JEAN POPEREN 135 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69330 Meyzieu 69