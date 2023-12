TROIS CAFES GOURMANDS ESPACE JEAN POPEREN Meyzieu, 2 février 2024, Meyzieu.

Après les 243 millions de vue sur Youtube du clip À nos souvenirs, un premier album triple disque de platine, un second album « Comme des enfants » disque d’or en un mois à peine, le célèbre trio d’amis revient sur scène en 2023 avec son enthousiasme contagieux, pour partager sa joie de vivre, sa sympathie et vibrer au son du nouvel album, « La promesse », sorti en fin d’année 2022.Une collaboration avec la personnalité préférée des Français : difficile de trouver plus prestigieux pour amorcer ce nouveau chapitre discographique que Jean-Jacques GOLDMAN à la co-écriture et à la composition de « Quand » ?Interprètes : Mylène MADRIAS, Sébastien GOURSEYROL, Jérémy PAULY

Tarif : 19.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:30

ESPACE JEAN POPEREN 135 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69330 Meyzieu