Villiers-sur-Marne Conférences & exposition Espace Jean-Moulin Villiers-sur-Marne, 16 septembre 2023, Villiers-sur-Marne. Conférences & exposition Samedi 16 septembre, 14h00 Espace Jean-Moulin Entrée libre dans la limite des places disponibles Conférence & exposition sur l’histoire des musées en France à partir de la Révolution (Conférence par Alexis Chateauminois), dans le cadre de la réouverture en 2024 du Musée Emile-Jean de Villiers-sur-Marne Espace Jean-Moulin 2 avenue Boieldieu 94350 Villiers-sur-Marne Villiers-sur-Marne 94350 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 01 49 41 38 88 https://mediatheque.villiers94.fr/ C’est le lieu dédié à la Culture et aux Loisirs de Villiers-sur-Marne : Service Culturel & Médiathèque Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Villiers-sur-Marne

