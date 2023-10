Atelier d’improvisation théâtrale Espace Jean Moreau Bairon et ses environs, 25 septembre 2023, Bairon et ses environs.

Bairon et ses environs,Ardennes

A partir du lundi 25 septembre 2023, à 19h, à l’espace Jean Moreau, l’association LE MITCH IMPRO, vous propose un atelier d’improvisation théâtrale. L’intervenante sera Mme Nadège Vermot.Cette première date est une séance d’essai gratuite, ouverte à tous, à partir de 14 ans.Le MITCH a toujours eu la volonté de développer et partager la discipline de l’improvisation théâtrale sur son territoire. De cette envie, des ateliers hebdomadaires pour adultes et enfants sont nés. (à Reims, puis au Chesne pour cette nouvelle saison).Dans ces cours, nous abordons à travers le jeu par le corps et la voix :- la cohésion- le travail en groupe- la confiance en soi- l’écoute active- l’acceptation- le développement de l’imaginaire- les bases du match d’improvisationDans l’année, au moins deux match d’improvisation avec des équipes extérieures seront proposées aux participants (sans obligation bien sûr);Notre objectif étant de créer une belle équipe d’improvisation théâtrale pour représenter les Ardennes dans cette pratique.Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Nadège au 06 87 53 24 14.

2023-09-25 fin : 2023-09-25 . .

Espace Jean Moreau

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est



From Monday, September 25, 2023, at 7pm, at the Espace Jean Moreau, the association LE MITCH IMPRO is offering a theatrical improvisation workshop. This first date is a free trial session, open to everyone aged 14 and over.Le MITCH has always been keen to develop and share the discipline of theatrical improvisation on its territory. This desire has given rise to weekly workshops for adults and children (in Reims, then in Le Chesne for this new season).In these classes, we use the body and voice to develop:- cohesion- group work- self-confidence- active listening- acceptance- the development of the imagination- the basics of the improvisation matchThroughout the year, at least two improvisation matches with outside teams will be offered to participants (with no obligation, of course);Our aim is to create a fine theatrical improvisation team to represent the Ardennes in this practice.For further information, please contact Nadège on 06 87 53 24 14

A partir del lunes 25 de septiembre de 2023, a las 19:00 h, en el Espacio Jean Moreau, la asociación LE MITCH IMPRO propone un taller de improvisación teatral. Le MITCH siempre ha querido desarrollar y compartir la disciplina de la improvisación teatral en la región. Este deseo ha llevado a la creación de talleres semanales para adultos y niños (en Reims, y después en Le Chesne para esta nueva temporada).En estas clases, utilizamos el cuerpo y la voz para enseñar: – la cohesión – el trabajo en grupo – la confianza en uno mismo – la escucha activa – la aceptación – el desarrollo de la imaginación – las bases del match de improvisaciónA lo largo del año, se propondrán a los participantes al menos dos matches de improvisación con equipos exteriores (sin compromiso, por supuesto). Nuestro objetivo es crear un buen equipo de improvisación teatral que represente a las Ardenas en esta práctica.Para más información, póngase en contacto con Nadège en el 06 87 53 24 14

Ab Montag, dem 25. September 2023, um 19 Uhr im Espace Jean Moreau bietet der Verein LE MITCH IMPRO einen Workshop für Improvisationstheater an. Dieser erste Termin ist eine kostenlose Probestunde, die für alle ab 14 Jahren offen ist.Le MITCH hatte schon immer den Wunsch, die Disziplin des Improvisationstheaters in seinem Gebiet zu entwickeln und zu teilen. Aus diesem Wunsch heraus sind wöchentliche Workshops für Erwachsene und Kinder entstanden (in Reims, dann in Le Chesne für die neue Saison).In diesen Kursen behandeln wir durch das Spiel mit Körper und Stimme:- Zusammenhalt- Gruppenarbeit- Selbstvertrauen- aktives Zuhören- Akzeptanz- Entwicklung der Vorstellungskraft- Grundlagen des ImprovisationsspielsIm Laufe des Jahres werden den Teilnehmern mindestens zwei Improvisationsspiele mit externen Teams angeboten (natürlich ohne Verpflichtung);Unser Ziel ist es, ein schönes Improvisationstheaterteam zu gründen, das die Ardennen in dieser Praxis vertritt.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Nadège unter 06 87 53 24 14

Mise à jour le 2023-09-15 par Ardennes Tourisme