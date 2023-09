Dale Recuerdos (Je pense à vous) Espace Jean Lurçat Juvisy-sur-Orge Catégories d’Évènement: Essonne

Juvisy-sur-Orge Dale Recuerdos (Je pense à vous) Espace Jean Lurçat Juvisy-sur-Orge, 24 mai 2024, Juvisy-sur-Orge. Dale Recuerdos (Je pense à vous) 24 et 25 mai 2024 Espace Jean Lurçat « Je m’intéresse à ce que j’ai appelé « La Petite Mémoire », une mémoire affective, un savoir quotidien, le contraire de la grande mémoire préservée dans les livres. Cette mémoire, qui forme pour moi notre singularité, est extrêmement fragile, et elle disparaît avec la mort. » Christian Boltanski « Recuerdos », souvenirs en français, « re-cordar », qui signifie mot à mot refaire passer par le cœur. Le travail de Didier Ruiz est centré sur la mémoire, le souvenir. Depuis 20 ans il sonde et recueille des fragments de souvenirs avant qu’ils ne disparaissent à jamais. Fasciné par la façon dont ils resurgissent, c’est ce voyage à travers la barrière de l’oubli qui le porte. Comment ces « lambeaux » se révèlent à la lumière par un regard qui s’illumine, un geste suspendu, quelques mots ordonnés ou pas. Le travail de Didier Ruiz est centré sur le portrait. Le portrait de petit format qui donne à deviner plus qu’à voir. Celui qui ressemble à une fenêtre du calendrier de l’avent que l’on ouvre délicatement. Derrière ce volet s’ouvre un monde précieux nous invitant à une découverte passionnante et inoubliable. Ces anciens se souviennent et nous racontent… Pour cette trente-neuvième, édition, Didier Ruiz pose ses valises à Juvisy. Espace Jean Lurçat Place du Maréchal Leclerc, 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@lacompagniedeshommes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 20 77 26 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T21:30:00+02:00

2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T21:30:00+02:00
2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T21:30:00+02:00

