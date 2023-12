Fest-Noz Div Yezh Sant Teve Espace Jean Le Gac Saint-Avé Catégories d’Évènement: Morbihan

Fest-Noz Div Yezh Sant Teve
Espace Jean Le Gac
Saint-Avé, 20 janvier 2024, Saint-Avé.

Fest-Noz Div Yezh Sant Teve
Samedi 20 janvier 2024, 20h00
Espace Jean Le Gac

6 € , gratuit moins de 16 ans

Début : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:59:00+01:00 Premier fest-noz de l’association div yezh Sant Teve, avec buvette et restauration privatisée sur place.

avec :

– Tastard-Merlet Quartet

– Lanvaobreizhik

