Il y a 100 ans a eu lieu, dans l'actuelle Turquie, ce que les Grecs appellent « la grande catastrophe ». Un échange de populations entre la Grèce et la Turquie a causé le déplacement des Grecs qui y vivaient. Ils ont émigré en nombre, en emportant avec eux leur culture, leur cuisine, leurs musiques et danses… Leur tradition a nourri le côté oriental de la Grèce d'aujourd'hui !

Le Groupe Kaneloriza (Racine de cannelle), reprend des chants et des musiques, retraçant des instants de leur vie, heureux et douloureux, qui ont marqué deux régions, l’Asie Mineure qui se trouve sur les côtes de la Mer Egée, et le Pont Euxin, autour de la Mer Noire.

Katerina Karagianni, chanteuse grecque, entourée de Ruben Tenenbaum au violon, Grégory Dargent au oud, Lina Belaïd au violoncelle et Jérôme Salomon aux percussions vous donnent rendez-vous pour découvrir ce beau répertoire.

Information et réservation : katerina.cael@gmail.com

Au plaisir de vous y voir nombreux !

Tarif 15,00 € – Tarif adhérents 10,00 €
Espace Jean Jaures | Tomblaine
3 Avenue de la Paix, 54510 Tomblaine
Nancy 54510
Dimanche 7 mai, 17h00

