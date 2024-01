ERICK BAERT ESPACE JEAN GABIN – CHAPONNAY Chaponnay, 9 février 2024, Chaponnay.

Un ovni de l’imitation, Le public et la presse le décrivent comme un extraterrestre, un feu d’artifice vocal qui explose à la vitesse du son ! Une véritable performance dans laquelle il associe les voix et la gestuelle avec perfection et énormément d’humour. Venez revivre le temps d’un soir, l’inoubliable ambiance des stades aux fabuleux concerts des groupes et chanteurs les plus mythiques.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE JEAN GABIN – CHAPONNAY RUE DU STADE 69970 Chaponnay 69