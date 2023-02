Spectacle 100% coton Espace Jean Fréour 44740 Batz sur mer, 15 février 2023, Batz sur mer.

Spectacle de Florence ARNOULD de « Ecoutez-Voir » Dès 4 ans, durée 45 min. Spectacle conçu et mis en scène d’après les albums jeunesse « Le Machin » de Stéphane SERVANT aux éditions Didier je…

Spectacle de Florence ARNOULD de « Ecoutez-Voir »

Dès 4 ans, durée 45 min.



Spectacle conçu et mis en scène d’après les albums jeunesse « Le Machin » de Stéphane SERVANT aux éditions Didier jeunesse et « Ni vu ni connu » de Mickaël ESCOFFIER aux éditions Frimousse.



Mamz’elle Angèle est couturière à la bonneterie « 100% coton », une maison fondée en 1789 par ses aïeuls, grâce au bon roi Dagobert ! Elle fabrique essentiellement des culottes, pour les petits et pour les grands et on y retrouve des pièces uniques unies, à pois et à rayures.

Dans sa clientèle, un petit Hom pousse régulièrement la porte de sa bonneterie. Dernièrement, il a acheté une jolie culotte à rayures mais celle-ci a été déchirée en plusieurs morceaux par différents animaux, alors que le petit Hom se baignait dans l’étang… Fort heureusement Mamz’elle Angèle fera tout son possible pour la lui réparer, avec du joli doré !



>> Réservation indispensable : 02.40.23.89.51 ou mediatheque@mairie-batzsurmer.fr



