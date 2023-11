Show vocal de La Voix des Anges Espace Jean Ferrat Malemort, 2 décembre 2023, Malemort.

Malemort,Corrèze

Plongez dans l’univers envoûtant de la musique avec ADN, le spectacle vocal exceptionnel présenté par l’Institut Vocal et Artistique La Voix des Anges à Malemort.

Pendant deux heures magiques, les chanteurs de cette école, adultes ou adolescents, novices ou confirmés, vous transporteront à travers un voyage musical allant de la chanson française aux grands classiques de Broadway.

Après le spectacle, la soirée se prolonge avec un bal de l’hiver envoûtant, où vous pourrez danser et célébrer cette fin d’année. Buvette et restauration sur place.

Une partie des bénéfices sera reversée à deux établissements scolaires locaux.

Un événement musical unique qui célèbre l’art, la passion et la générosité.

20h à l’Espace Culturel Jean Ferrat (ouverture des portes à 19h30. Tarifs : adultes 20 €, gratuit -12 ans

Réservation jusqu’au 25 novembre.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Espace Jean Ferrat

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Immerse yourself in the spellbinding world of music with ADN, the exceptional vocal show presented by the Institut Vocal et Artistique La Voix des Anges in Malemort.

For two magical hours, the school’s singers – adults and teenagers, novices and experienced performers – will take you on a musical journey from French chanson to Broadway classics.

After the show, the evening continues with an enchanting winter ball, where you can dance and celebrate the end of the year. Refreshments and catering on site.

Part of the proceeds will be donated to two local schools.

A unique musical event celebrating art, passion and generosity.

8pm at Espace Culturel Jean Ferrat (doors open at 7:30pm). Prices: adults 20 ?, free for children under 12

Reservations until November 25

Sumérjase en el fascinante mundo de la música con ADN, el excepcional espectáculo vocal presentado por el Institut Vocal et Artistique La Voix des Anges de Malemort.

Durante dos horas mágicas, los cantantes de la escuela -adultos y adolescentes, principiantes e intérpretes experimentados- le llevarán en un viaje musical desde la chanson francesa hasta los clásicos de Broadway.

Tras el espectáculo, la velada continúa con un encantador baile de invierno, donde podrá bailar y celebrar el fin de año. Refrescos y comida in situ.

Parte de la recaudación se donará a dos escuelas locales.

Un acontecimiento musical único que celebra el arte, la pasión y la generosidad.

20.00 h en el Espace Culturel Jean Ferrat (apertura de puertas a las 19.30 h). Entradas: adultos 20?, menores de 12 años gratis

Reservas hasta el 25 de noviembre

Tauchen Sie ein in die bezaubernde Welt der Musik mit ADN, der außergewöhnlichen Gesangsshow, die vom Institut Vocal et Artistique La Voix des Anges in Malemort präsentiert wird.

Zwei magische Stunden lang entführen Sie die Sänger dieser Schule, Erwachsene oder Jugendliche, Anfänger oder Fortgeschrittene, auf eine musikalische Reise, die vom französischen Chanson bis zu den großen Broadway-Klassikern reicht.

Nach der Aufführung geht der Abend mit einem bezaubernden Winterball weiter, bei dem Sie tanzen und diesen Jahresabschluss feiern können. Getränke und Speisen vor Ort.

Ein Teil des Erlöses wird an zwei lokale Schulen gespendet.

Ein einzigartiges musikalisches Ereignis, das die Kunst, die Leidenschaft und die Großzügigkeit feiert.

20 Uhr im Espace Culturel Jean Ferrat (Türöffnung um 19.30 Uhr. Preise: Erwachsene 20 ?, kostenlos -12 Jahre

Reservierung bis zum 25. November

Mise à jour le 2023-11-20 par Brive Tourisme