Camille CLAUDEL, Conférence de M. André CASTELLI Espace Jean DUFFARD 43 cours Victor Hugo, 84600 Valréas Valréas, 16 novembre 2023, Valréas.

André CASTELLI viendra nous parler de Camille CLAUDEL célèbre sculptrice, « Camille l’abandonnée », et dédicacera son livre..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

André CASTELLI will talk about the famous sculptor Camille CLAUDEL, « Camille l’abandonnée », and sign his book.

André Castelli nos hablará del famoso escultor Camille Claudel, « Camille el abandonado », y firmará su libro.

André CASTELLI wird über die berühmte Bildhauerin Camille CLAUDEL, « Camille l’abandonné », berichten und sein Buch signieren.

