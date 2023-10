Café-concert : Piazza Aperta Espace Jean d’Ormesson Bouc-Bel-Air, 7 octobre 2023, Bouc-Bel-Air.

Bouc-Bel-Air,Bouches-du-Rhône

Ce groupe de musiciens propose un voyage vocal et instrumental inspiré des univers musicaux italiens traditionnels. De Rome en descendant toujours plus au sud, La Buonasera raconte une musique inventive, joyeuse et poétique..

2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

Espace Jean d’Ormesson Rue Auguste Renoir

Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This group of musicians offers a vocal and instrumental journey inspired by traditional Italian musical universes. From Rome to the south, La Buonasera’s music is inventive, joyful and poetic.

Este grupo de músicos ofrece un viaje vocal e instrumental inspirado en la música tradicional italiana. Desde Roma hasta más al sur, la música de La Buonasera es inventiva, alegre y poética.

Diese Gruppe von Musikern bietet eine vokale und instrumentale Reise, die von den traditionellen italienischen Musikwelten inspiriert ist. Von Rom aus immer weiter nach Süden erzählend, erzählt La Buonasera eine erfinderische, fröhliche und poetische Musik.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence