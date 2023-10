Muriel Brandi Quintet Espace Jean D’Ormesson Bouc-Bel-Air Catégories d’Évènement: Bouc-Bel-Air

Muriel Brandi Quintet Vendredi 13 octobre, 20h30 Espace Jean D'Ormesson 15€ De Maurice Chevalier aux Rita Mitsouko sur des rythmes jazz

Vous aimez la chanson française, vous aimez le jazz, vous adorerez les standards de la chanson française revisités en ambiance jazzy

vendredi 13 octobre dans l’espace d’Ormesson de Bouc Bel Air à 20h30

La chanteuse Muriel Brandi sera accompagnée par un quintet de musiciens talentueux

Réservations sur jazzsouslesetoilesboucbelair.com

Billetweb : billetweb.fr/frenchy-jazz

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00

