Orchestre symphonique de Bouc Bel Air Espace Jean D’Ormesson, 22 novembre 2022, Bouc-Bel-Air. Orchestre symphonique de Bouc Bel Air Mardi 22 novembre, 20h30 Espace Jean D’Ormesson

10 / 5€

♫CLASSIQUE♫ Espace Jean D’Ormesson Rue Auguste Renoir, 13320 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Orchestre Symphonique de Bouc Bel Air : direction Michel CAMATTE, avec Naira ABRAHAMYAN en soliste

Airs d’opéra italiens (Puccini, Verdi…) – Suite d’orchestre de Carmen de Bizet – Pièces de Debussy, Beethoven …

2022-11-22T20:30:00+01:00

2022-11-22T22:30:00+01:00

