Avoir moins de 25 ans et développer un projet innovant ou créatif. Remplir la fiche d’inscription, un dossier de quelques pages et une vidéo de 3 à 5 min, avant le 31 mars 2023.

26ème édition du salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs les 13 et 14 mai 2023 Espace Jean Cocteau 17 Rue de la Vasselière, 37260 Monts Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Vous avez moins de 25 ans – Un projet innovant ou créatif ?

Cette belle aventure, orchestrée par la municipalité de Monts, est faite pour vous ! Partagez avec nous, votre ingéniosité, votre talent. Ne restez pas l’inventeur de l’ombre, osez ! Les jeunes de 11 à 25 ans présentent leur projet innovant avec leur établissement scolaire ou en individuel. Cette année un thème spécial environnement, le but étant : – De préserver la planète et son porte monnaie alliant créativité et utilité – D’apporter au salon une image en harmonie avec son concept – Sensibiliser les gens à la récupération et au zéro déchet. Votre projet innovant gagne en visibilité auprès du jury et des partenaires. Vous bénéficiez de conseils, et gagnez des prix pour dynamiser votre invention.

