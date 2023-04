Concert de printemps de l’Harmonie Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène

Concert de printemps de l'Harmonie Espace Jean Chalavon (salle polyvalente), 23 avril 2023, Sainte-Sigolène

2023-04-23 – 2023-04-23

Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo

Sainte-Sigolène

Haute-Loire Sainte-Sigolène . EUR 5 5 Venez partager ce moment musical entre des chansons connues et d’autres oeuvres aux rythmes entrainants.

C’est la fête du printemps ! +33 4 71 66 13 07 Espace Jean Chalavon (salle polyvalente) Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène

