Cérémonie des vœux 2024 Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne Cérémonie des vœux 2024 Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens, 12 janvier 2024, Escalquens. Cérémonie des vœux 2024 Vendredi 12 janvier 2024, 19h00 Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:00:00+01:00 La cérémonie des voeux du Maire se déroulera le vendredi 12 janvier 2024 à 19h à la salle des fêtes d’Escalquens.

A l’occasion, les sportifs qui se sont distingués par leurs résultats et leurs engagement durant l’année seront mis à l’honneur.

Cérémonie ouverte à tous. Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) 31750, Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie voeux nouvelle année Détails Catégories d’Évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Code postal 31750 Lieu Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Adresse 31750, Escalquens Ville Escalquens Departement Haute-Garonne Lieu Ville Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens Latitude 43.51833 Longitude 1.562047 latitude longitude 43.51833;1.562047

Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/escalquens/