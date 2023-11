Don du sang mercredi 22 novembre 2023 Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne Don du sang mercredi 22 novembre 2023 Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens, 22 novembre 2023, Escalquens. Don du sang mercredi 22 novembre 2023 Mercredi 22 novembre, 14h00 Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Le don de sang, est un geste simple qui peut sauver des vies. Seulement 4% de la population l’effectue chaque année. En région Occitanie, 1000 dons sont nécessaires, chaque jour, pour répondre aux besoins des patients.

Votre don compte !

Alors prêt à sauter le pas et à sauver des vie ? Rendez-vous le mecredi 22 novembre de 14h à 19h à la salle des fêtes.

Prise de rdv recommandée : https://dondesang.efs.sante.fr/ Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) 31750, Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/ »}] [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T19:00:00+01:00

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T19:00:00+01:00 dondusang sang Détails Catégories d’Évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Lieu Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Adresse 31750, Escalquens Ville Escalquens Departement Haute-Garonne Lieu Ville Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens latitude longitude 43.51833;1.562047

Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/escalquens/