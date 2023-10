Fête du jeu d’Escalquens Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Fête du jeu d'Escalquens Samedi 21 octobre, 15h00 Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Entrée libre Fête du jeu d'Escalquens 6ème édition Samedi 21 octobre 2023, 15h-20h Espace J. Cassan (salle des fêtes) Organisée et animée par la Ludothèque avec la participation d'adhérents bénévoles

Jeux de société et initiation à la peinture sur figurines

Buvette sur place Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) 31750, Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T20:00:00+02:00

