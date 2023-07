Don de sang Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne Don de sang Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens, 20 juillet 2023, Escalquens. Don de sang Jeudi 20 juillet, 08h30 Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Prise de rendez-vous conseillée Don de sang Jeudi 20 juillet 2023 /! Horaires d’été : 8h30-13h30 Salle des fêtes d’Escalquens Pendant l’été, avec les départs en vacances, il est nécessaire de continuer à donner et d’être solidaire. Pour rappel, 1 000 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades en Occitanie.

Aujourd’hui à 14 jours de stock, nous restons vigilants sur l’état des stocks des jours à venir.

Ensemble, relevons nos manches et sauvons des vies ! Privilégiez la prise de rdv

