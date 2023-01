Loto du FCE Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne

Loto du FCE Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase), 10 mars 2023, Escalquens. Loto du FCE Vendredi 10 mars, 21h00 Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) 10 février 2023 Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) 31750, Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie Loto du FCE Vendredi 10 février 2023 à 21h, Espace Jean Cassan (salle des fêtes) Nombreux lots à gagner !

Buvette et crêpes – 3€ le carton

– 10€ les 5 cartons

– 18€ les 12 cartons

– 2€ la bourriche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T21:00:00+01:00

2023-03-10T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Lieu Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Adresse 31750, Escalquens Ville Escalquens lieuville Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens Departement Haute-Garonne

Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/escalquens/

Loto du FCE Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) 2023-03-10 was last modified: by Loto du FCE Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) 10 mars 2023 Escalquens Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens

Escalquens Haute-Garonne