Marché de Noël Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Haute-Garonne

Marché de Noël Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase), 11 décembre 2022, Escalquens. Marché de Noël Dimanche 11 décembre, 10h00 Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase)

Entrée libre

Stands d’artisans et producteurs locaux, présence du père Noël et nombreuses animations sur place ! Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) 31750, Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie Marché de Noël Dimanche 11 décembre 2022 10h-18h : Espace Jean Cassan (gymnase et salle des fêtes) Stands d’artisans et producteurs locaux. Ferme pédagogique de 11h à 13h.

Vente de châtaignes grillées, churros, crèpes et vin chaud.

Démonstrations par Défidanse, les clubs d’aïkido et de taekwondo.

Présence du Père Noël.

Promenades en calèche.

Stand de maquillage par l’APIE et vente de chocolats par la FCPE. Organisé par le Comité des fêtes d’Escalquens qui tiendra une buvette dès le matin et proposera des boissons chaudes et froides, ainsi que de la restauration rapide.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T10:00:00+01:00

2022-12-11T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Lieu Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Adresse 31750, Escalquens Ville Escalquens lieuville Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens Departement Haute-Garonne

Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/escalquens/

Marché de Noël Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) 11 décembre 2022 Escalquens Espace Jean Cassan (salle des fêtes et gymnase) Escalquens

Escalquens Haute-Garonne