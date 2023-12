Les Rendez-Vous d’Hiver d’Aymare : »La Révolte » Espace Jean Carmet Le Vigan, 16 décembre 2023, Le Vigan.

18h Vents d’est

Nicolas Gogol (1809-1852) et Serge Prokofiev (1891-1953), tous deux russophones, sont nés au cœur de l’actuelle Ukraine. La nouvelle Le Nez, chef d’œuvre du réalisme fantastique et incroyable satire burlesque, fait voler en éclats une société composée de pantins pour qui la fonction et l’uniforme sont le substitut universel de la vie. La musique de Prokofiev, faisant écho au propos de Gogol, nous embarque pour une heure dans un univers poétique, mélancolique et burlesque.

Musique : Sonate n°2 pour flûte et piano, Op 94 de Serge Prokofiev | Texte : Le Nez de Nicolas Gogol

Avec : Valentina Gladkaya (piano), Simona Bordes (flûte) et Sylvie Maury (voix) | Durée : 60 minutes Spectacle à partir de 10 ans

Restauration sur place entre les deux spectacles à partir de 19h : civet maison, tartes, planches charcuterie/fromages

20H30 Infini B.

Infini B. est un spectacle vivant, musical et passionné, qui nous plonge dans l’oeuvre poétique de Charles Baudelaire. Mêlant des poèmes en vers et en prose (Les Fleurs du mal et Le spleen de Paris) à des

propositions musicales qui embrassent un large spectre de genres et de styles, Laurent Pérez (texte)

et Philippe Gelda (piano) nous livrent une partition tendue, émouvante et électrisante, au cœur des sublimes ténèbres de ce génie sans mesure. Une immersion que les deux complices souhaitent encore amplifier en livrant au hasard chaque soir l’ordre des « morceaux »… Une infinité ou presque de spectacles possibles, en hommage à l’immensité d’un esprit à jamais moderne !

La Compagnie L’Émetteur | Textes : Charles Baudelaire l Avec : Laurent Pérez et Philippe Gelda l Durée : 60 min | Spectacle à partir de 12 ans

15 EUR.

Espace Jean Carmet

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Gourdon