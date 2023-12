Les Rendez-Vous d’Hiver d’Aymare : »La Révolte » Espace Jean Carmet Le Vigan, 15 décembre 2023, Le Vigan.

Le Vigan Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 18:30:00

fin : 2023-12-15

Retrouvons-nous!.

18h30 : ouverture des portes et petite restauration et buvette sur place (tartes, planches charcuterie/fromages)

20h30 La Révolte

Alors qu’il est presque minuit, Félix, un banquier, et sa femme Élisabeth font le point sur les comptes. Épouse dévouée et comptable appliquée, elle lui a permis de tripler sa fortune en quelques années. Ce soir-là pourtant, elle lui annonce brusquement son départ. La voiture l’attend en bas. Elle quitte son mari et sa fille pour échapper à l’ennui mortel d’une existence bourgeoise. Son seul désir : vivre enfin…

Spectacle à partir de 12 ans

Texte de Auguste Villiers de L’Isle-Adam

Mise en scène : Laurent Pérez

Avec : Sylvie Maury et Laurent Pérez

Accompagnés par Philippe Gelda, composition, arrangements, interprétation musicale (Piano)

Durée : 1h10

15 EUR.

Espace Jean Carmet

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



