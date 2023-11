Vide-Greniers de l’Hiver du Vigan Culture et Animations Espace Jean Carmet Le Vigan, 3 décembre 2023, Le Vigan.

Le Vigan,Lot

L’hiver venu, on chine toujours et on déniche de véritables petits trésors ! Rendez-vous à l’Espace Jean Carmet..

2023-12-03 08:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Espace Jean Carmet

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



When winter comes, we always hunt and find real little treasures! See you at the Espace Jean Carmet.

Cuando llega el invierno, siempre salimos de caza y encontramos verdaderos tesoros Nos vemos en el Espacio Jean Carmet.

Auch wenn der Winter kommt, wird noch gejagt und man findet wahre kleine Schätze! Treffpunkt: Espace Jean Carmet.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Gourdon