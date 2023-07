Balade Racontée du Vigan Médiéval ESPACE JEAN CARMET Le Vigan, 4 juillet 2023, Le Vigan.

Le Vigan,Lot

L’association Héritages du Sénéchal vous propose une balade d’environ une heure et demie au cours de laquelle des acteurs bénévoles de l’association racontent l’histoire du Vigan. Depuis l’époque gallo-romaine, quand Le Vigan se nommait Carbonacum, jusqu’à la Révolution, vous découvrirez Le Vigan et son histoire, avec ses seigneurs et ses chanoines, ses châteaux et ses églises, la vie du docteur Vieussens et bien d’autres histoires..

2023-07-04 18:15:00 fin : 2023-07-04 . EUR.

ESPACE JEAN CARMET

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



The Héritages du Sénéchal association invites you to take part in an hour-and-a-half-long walk, during which volunteer members of the association tell the story of Le Vigan. From Gallo-Roman times, when Le Vigan was called Carbonacum, to the French Revolution, you’ll discover Le Vigan and its history, with its lords and canons, its castles and churches, the life of Doctor Vieussens and many other stories.

La asociación Héritages du Sénéchal organiza un paseo de una hora y media en el que voluntarios de la asociación le contarán la historia de Le Vigan. Desde la época galo-romana, cuando Le Vigan se llamaba Carbonacum, hasta la Revolución Francesa, descubrirá Le Vigan y su historia, con sus señores y canónigos, sus castillos e iglesias, la vida del Doctor Vieussens y muchas otras historias.

Der Verein Héritages du Sénéchal bietet Ihnen einen etwa eineinhalbstündigen Spaziergang an, bei dem ehrenamtliche Akteure des Vereins die Geschichte von Le Vigan erzählen. Von der gallo-römischen Zeit, als Le Vigan noch Carbonacum hieß, bis zur Französischen Revolution lernen Sie Le Vigan und seine Geschichte kennen, mit seinen Herren und Domherren, seinen Schlössern und Kirchen, dem Leben des Arztes Vieussens und vielen anderen Geschichten.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Gourdon