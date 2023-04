Théâtre : « Les Cachottiers » Espace Jean Carmet, 4 février 2023, Le Vigan.

Synopsis :

Attention : Un cachottier peut toujours en cacher un autre !

Depuis que sa femme l’a quitté pour un médecin humanitaire, Étienne (Didier Gustin) se morfond à ressasser ses souvenirs. Alors tous les vendredis, ses deux amis Samuel (Thierry Beccaro) et Bernard (Julien Cafaro) viennent lui remonter le moral et en profitent ensuite pour passer la soirée avec des maîtresses cachées.

Sauf que ce week-end là : Une voisine affolée veut accoucher chez lui … Un chasseur de Montauban veut à tout prix le tirer comme une perdrix … Bernard revient avec un bébé dans les bras. Et Samuel débarque aussi, bien décidé à assumer un amour interdit !

De Cachotteries en Cachotteries; ce week-end, loin d’être un long fleuve tranquille, risque de se révéler pour Étienne le week-end le plus pourri de sa vie, ou qui… le plus beau !!.

2023-02-04 à 20:30:00 ; fin : 2023-02-04 . 35 EUR.

Espace Jean Carmet

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



Synopsis:

Beware: A secret man can always hide another one!

Since his wife left him for a humanitarian doctor, Etienne (Didier Gustin) has been moping around, dwelling on his memories. So every Friday, his two friends Samuel (Thierry Beccaro) and Bernard (Julien Cafaro) come to cheer him up and then take the opportunity to spend the evening with hidden mistresses

Except that weekend: A distraught neighbor wants to give birth at his place… A hunter from Montauban wants to shoot him like a partridge at all costs… Bernard returns with a baby in his arms. And Samuel also arrives, determined to assume a forbidden love!

From one stash to another, this weekend, far from being a long quiet river, may turn out to be for Etienne the most rotten weekend of his life, or who… the most beautiful!

Sinopsis:

Cuidado: ¡un hombre secreto siempre puede esconder otro!

Desde que su mujer le dejó por un médico humanitario, Etienne (Didier Gustin) anda deprimido, dándole vueltas a sus recuerdos. Por eso, cada viernes, sus dos amigos Samuel (Thierry Beccaro) y Bernard (Julien Cafaro) vienen a animarle y aprovechan para pasar la velada con amantes ocultas

Excepto ese fin de semana: una vecina angustiada quiere dar a luz en su casa… Un cazador de Montauban quiere abatirlo como una perdiz a toda costa… Bernard regresa con un bebé en brazos. Y también llega Samuel, ¡decidido a asumir un amor prohibido!

De un alijo a otro, este fin de semana, lejos de ser un largo y tranquilo río, puede convertirse en el fin de semana más canalla de su vida para Etienne, ¡o el más bonito!

Synopsis:

Achtung: Ein Heimlichtuer kann immer einen anderen verbergen!

Seit seine Frau ihn für einen humanitären Arzt verlassen hat, schwelgt Étienne (Didier Gustin) in Erinnerungen. Jeden Freitag kommen seine beiden Freunde Samuel (Thierry Beccaro) und Bernard (Julien Cafaro), um ihn aufzumuntern, und nutzen die Gelegenheit, um den Abend mit versteckten Geliebten zu verbringen

Nur an diesem Wochenende: Eine panische Nachbarin will bei ihm entbinden … Ein Jäger aus Montauban will ihn um jeden Preis wie ein Rebhuhn schießen … Bernard kommt mit einem Baby in den Armen zurück. Und auch Samuel taucht auf, fest entschlossen, die Verantwortung für eine verbotene Liebe zu übernehmen!

Dieses Wochenende, das alles andere als ein ruhiger Fluss ist, könnte sich für Etienne als das mieseste Wochenende seines Lebens erweisen, oder als das … schönste!

Mise à jour le 2022-09-09 par OT Gourdon