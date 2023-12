Circuits des lacs du Morvan Espace jean bertin Saulieu, 8 septembre 2024, Saulieu.

Saulieu Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 07:00:00

fin : 2024-09-08

Saulieu Vélo Club organise une randonnée « Circuits des lacs du Morvan »

Trois parcours (40,70 et 100kms) pour sillonner les routes et les lacs du Morvan dans la convivialité et le plaisir du vélo.Ravitaillement sur les circuits.

Une randonnée pédestre de 10 kms également au programme.

Café et thé ,viennoiseries offert au départ

Inscription sur place.Possibilité de plateau repas .

Remise de récompense et Verre de l amitié

Espace jean bertin rue de la gare

Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



