Saulieu Fête Régionale du Charolais Espace Jean Bertin Saulieu, 18 août 2023, Saulieu. Fête Régionale du Charolais 18 – 20 août Espace Jean Bertin Les délégués MSA de l’échelon local participeront activement à ce rassemblement en tenant un stand.

Les visiteurs testeront leurs connaissances sur “La manipulation et contention des bovins”. Espace Jean Bertin 21210 SAULIEU Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T10:00:00+02:00 – 2023-08-18T21:00:00+02:00

2023-08-18T10:00:00+02:00 – 2023-08-18T21:00:00+02:00

2023-08-20T10:00:00+02:00 – 2023-08-20T21:00:00+02:00

