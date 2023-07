Atelier Photo Gratuit Espace Jean Bégarie Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Atelier Photo Gratuit Espace Jean Bégarie Bordeaux, 24 août 2023, Bordeaux. Atelier Photo Gratuit Jeudi 24 août, 18h30 Espace Jean Bégarie Participation libre. Photographiez vos enfants en studio comme un pro dans un atelier photo gratuit le jeudi 24 août à partir de 18h30 à la gare de Caudéran-Mérignac. Exercez votre créativité avec un matériel professionnel fourni pour réaliser de magnifiques photos de vos enfants. Une animation à faire en famille pour s’amuser ensemble et tisser des liens forts entre tous ! Infos pratiques Participation libre

Matériel professionnel fourni Espace Jean Bégarie 76 rue Maurice Druon, 33200 Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T18:30:00+02:00 – 2023-08-24T20:30:00+02:00

