Cloture du festival avec La carriole fantasque de M. Vivaldi Espace Jean-Baptiste Niel Valréas, 30 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Qui était ce Monsieur Vivaldi ? Personne ne le sait vraiment…

On dit que c’était…un vagabond, un poète, un alcoolique, un doux rêveur, un détraqué… bref, un marginal..

2023-07-30 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-30 23:10:00. EUR.

Espace Jean-Baptiste Niel

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Who was this Monsieur Vivaldi? Nobody really knows?

They say he was? a vagabond, a poet, an alcoholic, a sweet dreamer, a deranged person? in short, a maverick.

¿Quién era Monsieur Vivaldi? Nadie lo sabe realmente

Dicen que era… un vagabundo, un poeta, un alcohólico, un dulce soñador, un trastornado… en resumen, un inconformista.

Wer war dieser Herr Vivaldi? Niemand weiß es wirklich?

Man sagt, er war ein Vagabund, ein Dichter, ein Alkoholiker, ein sanfter Träumer, ein Verrückter – kurz gesagt, ein Außenseiter.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes