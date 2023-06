Anne, ma soeur Anne – Théâtre musical Espace Jean-Baptiste Niel Valréas, 28 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Voici peut-être la cinquantième adaptation de « Barbe Bleue ».

On n’en a jamais fini avec ce personnage sanglant.

Ici, quatre acteurs-chanteurs, un pianiste et un régisseur inquiétant se livrent à une sorte de comédie musicale et macabre..

2023-07-28 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-28 23:10:00. EUR.

Espace Jean-Baptiste Niel

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



This is perhaps the fiftieth adaptation of « Bluebeard ».

We’re never done with this bloody character.

Here, four actor-singers, a pianist and an eerie stage manager indulge in a kind of macabre musical comedy.

Esta es quizás la quincuagésima adaptación de Barba Azul.

Nunca hemos acabado con este maldito personaje.

Aquí, cuatro actores-cantantes, un pianista y un inquietante director de escena se entregan a una especie de comedia musical macabra.

Dies ist vielleicht die fünfzigste Adaption von « Blaubart ».

Mit dieser blutigen Figur ist man nie fertig.

Hier führen vier Sänger und Schauspieler, ein Pianist und ein unheimlicher Regisseur eine Art makabre musikalische Komödie auf.

