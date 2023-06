Paparazzi – Textes de Matei Visniec – Cartoun Sardines Théâtre Espace Jean-Baptiste Niel Valréas, 26 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Le processus de création de la compagnie CARTOUN SARDINES THÉÂTRE est atypique car toujours avide d’explorations multiples..

2023-07-26 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-26 . EUR.

Espace Jean-Baptiste Niel

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



CARTOUN SARDINES THÉÂTRE?s creative process is atypical, as it is always eager to explore new horizons.

El proceso creativo de CARTOUN SARDINES THÉÂTRE es atípico, ya que siempre está dispuesto a explorar nuevas vías.

Der Schaffensprozess der Theatergruppe CARTOUN SARDINES THÉÂTRE ist atypisch, da er stets auf vielfältige Erkundungen aus ist.

