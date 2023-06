« York » – Shakespeare – Compagnie du Matamore Espace Jean-Baptiste Niel Valréas, 22 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

York est composé de deux pièces de William Shakespeare.

La dernière partie d’Henri VI et Richard III qui forment la première tétralogie de l’auteur sur l’histoire d’Angleterre..

2023-07-22 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-22 . EUR.

Espace Jean-Baptiste Niel

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



York is composed of two plays by William Shakespeare.

The last part of Henry VI and Richard III, which form the author?s first tetralogy on English history.

York consta de dos obras de William Shakespeare.

La última parte de Enrique VI y Ricardo III forman la primera tetralogía del autor sobre la historia de Inglaterra.

York besteht aus zwei Stücken von William Shakespeare.

Der letzte Teil von Heinrich VI und Richard III, die die erste Tetralogie des Autors über die englische Geschichte bilden.

