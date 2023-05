« L’enfance à l’œuvre » avec Robin Renucci et Nicolas Stavy Espace Jean-Baptiste Niel, 17 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Robin Renucci, accompagné au piano par Nicolas Stavy, offre une plongée au cœur de l’enfance. Un récital poétique tout en nuance et délicatesse..

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 . EUR.

Espace Jean-Baptiste Niel

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Robin Renucci, accompanied on piano by Nicolas Stavy, offers a plunge into the heart of childhood. A poetic recital full of nuance and delicacy.

Robin Renucci, acompañada al piano por Nicolas Stavy, ofrece una inmersión en el corazón de la infancia. Un recital poético lleno de matices y delicadeza.

Robin Renucci, am Klavier begleitet von Nicolas Stavy, bietet einen Einblick in die Kindheit. Ein poetisches, nuanciertes und zartes Rezital.

