Le camouflage végétale ( Fresque + atelier d'initiation aux techniques de l'art mural ) Samedi 15 juillet, 10h00 Espace Jean-Albert Bricourt Gratuit Fresque + atelier d'initiation aux techniques de l'art mural sur la thématique de la nature

À Partir de 12 ans

Fresque Du 10 au 15 Juillet 2023

Vernissage le 15 juillet et atelier participatif de 11h à 13h

Buvette sur place lors du vernissage

Pour y aller : Bus : Ligne N°4 – Chats Huants / Ligne N°91 – La vallée

Covoiturage

Vélo Espace Jean-Albert Bricourt 208 rue de Lille 59 223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T10:00:00+02:00 – 2023-07-15T12:00:00+02:00

