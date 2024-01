Espace Je Dis Emploi Mission Locale de Roubaix Roubaix, jeudi 1 février 2024.

Espace Je Dis Emploi Espace Je Dis Emploi 1 février 6 juin, les jeudis Mission Locale de Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T14:00:00+01:00 – 2024-02-01T16:00:00+01:00

Fin : 2024-06-06T14:00:00+02:00 – 2024-06-06T16:00:00+02:00

16-25 ans, Roubaisiens, tu es en recherche d’emploi, d’un contrat pro ou d’alternance… ?

Ce rendez-vous est fait pour toi !!

Ça se passe tous les jeudis de 14h à 16h

Dès 14h et jusque 16h, tu pourras discuter et poser l’ensemble de tes questions à nos conseillers emploi, de plus tu y trouveras une sélection d’offres.

Si tu as des problèmes pour te connecter, tu peux demander à un proche ou à ton conseiller de te réserver une plage individuelle de rendez-vous à cette adresse https://www.mlroubaix.com/creneaux-conseillers

Tu pourras ainsi rencontrer un conseiller le jeudi de14h à 16h dans nos locaux et en respectant les gestes barrières.

On n’attend plus que toi !!

Tous les jeudis de 14h à 16h sur cette page tu retouveras le chat et la sélection d’offres d’emploi

Mission Locale de Roubaix 92 avenue Jean Baptiste Lebas Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/missionlocale.roubaix.lyslezlannoy/;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7984f479-3aed-4a84-9e87-c87fe3b5a5b4 [{« type »: « link », « value »: « https://www.mlroubaix.com/creneaux-conseillers »}] [{« link »: « https://www.mlroubaix.com/creneaux-conseillers »}]

emploi

Mission locale