Espace Je dis Emploi Mission Locale, 10 février 2022, Roubaix.

du jeudi 10 février au jeudi 14 avril à Mission Locale

Tous les jeudis de 14h à 16h, la Mission Locale organise un tchat sur son site internet, dans l’espace dédié « [**Je dis Emploi**](https://www.mlroubaix.com/je-dis-emploi) » (chat et sélection d’offres d’emploi). Dès 14h et jusque 16h, tu pourras discuter et poser l’ensemble de tes questions à nos conseillers emploi, de plus tu y trouveras une sélection d’offres. Si tu as des problèmes pour te connecter, tu peux demander à un proche ou à ton conseiller de te réserver une plage individuelle de rendez-vous à cette adresse : [[https://www.mlroubaix.com/creneaux-conseillers](https://www.mlroubaix.com/creneaux-conseillers)](https://www.mlroubaix.com/creneaux-conseillers) Tu pourras ainsi rencontrer un conseiller le jeudi de14h à 16h dans nos locaux et en respectant les gestes barrières. On n’attend plus que toi !

Gratuit

16-25 ans, Roubaisiens ou Lyssois, tu es en recherche d’emploi, d’un contrat pro ou d’alternance ? Ce rendez-vous est fait pour toi !

Mission Locale 92 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



