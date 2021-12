Espace Je dis Emploi Mission Locale, 23 décembre 2021, Roubaix.

Espace Je dis Emploi

du jeudi 23 décembre au jeudi 24 février 2022 à Mission Locale

? 16-25 ans, Roubaisiens ou Lyssois, tu es en recherche d’emploi, d’un contrat pro ou d’alternance… ? Ce rendez-vous est fait pour toi !! Ça se passe tous les jeudis de 14h à 16h Confinement oblige, « je dis emploi » se déclinera à partir du jeudi 5 novembre de 2 manières : Par tchat sur le site de la Mission Locale dans l’espace dédié « je dis Emploi ». Dès 14h et jusque 16h, tu pourras discuter et poser l’ensemble de tes questions à nos conseillers emploi, de plus tu y trouveras une sélection d’offres. Si tu as des problèmes pour te connecter, tu peux demander à un proche ou à ton conseiller de te réserver une plage individuelle de rendez-vous à cette adresse : [https://www.mlroubaix.com/creneaux-conseillers](https://www.mlroubaix.com/creneaux-conseillers) Tu pourras ainsi rencontrer un conseiller le jeudi de14h à 16h dans nos locaux et en respectant les gestes barrières. On n’attend plus que toi !! Tous les jeudis de 14h à 16h sur cette page tu retouveras le chat et la sélection d’offres d’emploi

Mission Locale 92 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T16:00:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T16:00:00;2022-01-06T14:00:00 2022-01-06T16:00:00;2022-01-13T14:00:00 2022-01-13T16:00:00;2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T16:00:00;2022-01-27T14:00:00 2022-01-27T16:00:00;2022-02-03T14:00:00 2022-02-03T16:00:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T16:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T16:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T16:00:00