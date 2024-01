THE SUPERSOUL BROTHERS ESPACE JAMES CHAMBAUD Lons, 26 janvier 2024, Lons.

En partenariat avec AMPLIAvec David Noël (chant lead), Ludovic Timoteo (basse), Julien Suhubiette (trombone), Pierre-Antoine Dumora (guitare), Julien Stantau (claviers), Fabrice Seny-Couty (batterie), Claire Rousselot-Paillez (chœurs).The SuperSoul Brothers, c’est l’union de 7 musiciens palois qui perpétuent l’esprit et l’énergie libératrice de la Deep Soul dans la pure des traditions 60’s. Menés tambour battant par le charismatique David Noël, ils distillent compositions originales et shows explosifs, dans un mélange sincère et élégant de soul, rhythm & blues et funk. Une signature chez le très réputé label blues Dixiefrog, un 1er prix au 9ème Challenge Blues Français, une nomination pour représenter la France au 39ème International Blues Challenge de Memphis en janvier 2024, The SuperSoul Brothers fouleront la scène de l’Espace Chambaud quelques jours après leur retour d’Amérique. Un grand show en perspective ! // Tarifs //Concert assis/deboutTarif plein debout : 16€*Tarif réduit debout : 10€* (-18 ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, étudiants : sur présentation d’un justificatif)* Hors fraisPossibilité de réserver des places assises directement à la billetterie de l’Espace James Chambaud ( 3 €).

Tarif : 12.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 21:00

Réservez votre billet ici

ESPACE JAMES CHAMBAUD 1, Allée des Arts 64140 Lons 64