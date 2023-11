Réveillon de la Saint-Sylvestre Espace Jacques Gaulme Hérisson, 31 décembre 2023, Hérisson.

Hérisson,Allier

Le Comité des Fêtes de Hérisson organise le Réveillon de la Saint-Sylvestre, le Dimanche 31 Décembre 2023, à l’Espace Jacques Gaulme, dès 20h.

Soirée animée par DJ Alex.

Nombre de places limité: réservation au 06 95 45 75 04.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Espace Jacques Gaulme Quais de l’Aumance

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des Fêtes de Hérisson is organizing a New Year’s Eve party on Sunday December 31, 2023, at the Espace Jacques Gaulme, starting at 8pm.

Entertainment by DJ Alex.

Limited number of places: reservation on 06 95 45 75 04

El Comité de Fiestas de Hérisson organiza una fiesta de Nochevieja el domingo 31 de diciembre de 2023 en el Espace Jacques Gaulme, a partir de las 20.00 horas.

Animación a cargo de DJ Alex.

Plazas limitadas: reserva en el 06 95 45 75 04

Das Festkomitee von Hérisson organisiert den Silvesterabend am Sonntag, den 31. Dezember 2023, im Espace Jacques Gaulme ab 20 Uhr.

Der Abend wird von DJ Alex moderiert.

Begrenzte Anzahl an Plätzen: Reservierung unter 06 95 45 75 04

Mise à jour le 2023-11-14 par OTI Vallée du Coeur de France