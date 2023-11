Marché de Noël Espace Jacques Gaulme Hérisson, 3 décembre 2023, Hérisson.

Hérisson,Allier

Dimanche 3 Décembre 2023, l’Association « Au fil de l’eau » organise le Marché de Noël de Hérisson, dont l’ensemble des bénéfices sont reversés à l’EHPAD de Hérisson.

de 9h00 à 17h00 à l’Espace Jacques Gaulme..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Espace Jacques Gaulme

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Sunday December 3, 2023, the Association « Au fil de l’eau » organizes the Hérisson Christmas Market, with all proceeds going to the Hérisson EHPAD.

from 9am to 5pm at Espace Jacques Gaulme.

El domingo 3 de diciembre de 2023, la Asociación « Au fil de l’eau » organiza el Mercado de Navidad de Hérisson, cuya recaudación se destinará íntegramente al EHPAD de Hérisson.

de 9.00 a 17.00 horas, en el Espace Jacques Gaulme.

Am Sonntag, den 3. Dezember 2023, organisiert der Verein « Au fil de l’eau » den Weihnachtsmarkt in Hérisson, dessen gesamte Einnahmen an das Pflegeheim in Hérisson gehen.

von 9.00 bis 17.00 Uhr im Espace Jacques Gaulme.

Mise à jour le 2023-11-14 par OTI Vallée du Coeur de France