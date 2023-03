soirée conférence »l’épuisement parental, parlons-en ! » Espace Jacques Demy, 4 mai 2023, Divatte-sur-Loire.

soirée conférence »l’épuisement parental, parlons-en ! » Jeudi 4 mai, 20h30 Espace Jacques Demy Gratuit réservation conseillée

organisateur : les bénévoles du groupe entre parent’aise du Centre Socioculturel Loire-Divatte et le service parentalité de Divatte-sur-Loire

animé par : Stéphanie Allenou auteure du livre « Mère épuisée » et de Anne Pesneau Psychologue

Contenu : comment surmonter l’épuisement parental et retrouver la joie d’être parent ? et ce quelque soit l’âge de notre enfant. Stéphanie nous éclair au travers de son témoignage et Anne psychologue apporte son regard pour donner à chacun et chacune des pistes.

Espace Jacques Demy 11 rue du stade, la chapelle basse mer Divatte-sur-Loire 44450 La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T20:30:00+02:00 – 2023-05-04T22:00:00+02:00

