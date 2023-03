Soirée Printemps des mathématiques Espace Jacques Brel Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Soirée Printemps des mathématiques Espace Jacques Brel, 24 mars 2023, Castanet-Tolosan. Soirée Printemps des mathématiques Vendredi 24 mars, 20h30 Espace Jacques Brel Gratuit Le vendredi 24 mars à 20h30 à l’Espace Jacques Brel Castanet Tolosan Les Maths En Scène vous offre , dans le cadre de la 7ème édition du festival les maths dans tous leurs états, une soirée de spectacles avec de la magie » Maths Occulte » de Jean Baptiste Aubin et un spectacle d’impro de l’équipe » Math En Vrac » .

Notre marraine Diarra Fall proposera une conférence en ouverture de la soirée.

Soirée Familiale, détente pour toutes et tous

Reservation obligatoire

Reservation obligatoire

https://www.helloasso.com/associations/asso-les-maths-en-scene/evenements/soiree-magique-et-impro

Espace Jacques Brel
Avenue PIerre Mendès France
31320 CASTANET-TOLOSAN
Castanet-Tolosan
31320
Haute-Garonne
Occitanie

