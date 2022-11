Concert de Noël Espace Jacques Brel Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Concert de Noël Espace Jacques Brel, 10 décembre 2022, Castanet-Tolosan. Concert de Noël Samedi 10 décembre, 16h00 Espace Jacques Brel

Entrée libre

Concert de l’école de musique de la MJC Espace Jacques Brel Avenue PIerre Mendès France 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Concert de Noël Les professeurs et élèves de l’école de musique de la MJC de Castanet-Tolosan présentent leur concert de Noël ! Venez les découvrir le samedi 10 décembre à l’Auditorium de l’Ecole de Musique Entrée Libre

2022-12-10T16:00:00+01:00

2022-12-10T18:00:00+01:00

