Festival littéraire organisé par la MJC de Castanet-Tolosan Espace Jacques Brel Avenue PIerre Mendès France 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Festi’Mots 2022 – 5ème édition – On fait la fête ! la fête ! Au programme : Samedi 19 novembre 14h30 – Salle Jacques Brel

Interprétation de « Chants de marins » accompagnés par le trio : accordéon / flûte / batterie. 15h00 – Salle Jacques Brel

« Lecture à voix haute » extrait du livre à succès « Ultramarins » de Mariette Navarro. Sur un cargo, une femme, commandante dirige 20 hommes d’équipage …. suspens « poésie ! Echange avec le public et dédicaces. 16h30 – Auditorium (Espace Brel)

Prestation des élèves de l’école de musique de la MJC. 17h00 – Auditorium (Espace Brel)

Concert de musique traditionnelle irlando-occitan

Ce sera la fête l avec le duo Barbar : violon/guitare. 20h30 – Salle Jacques Brel « Les feux de poitrine » (Tarifs : 8 / 6€ adhérents MJC) – Entrée libre jusqu’à 12 ans

Pièce de théâtre de Mariette Navarro: créée spéciale ment pour ce FESTIMOTS, par la Compagnie «Ombres et Couleurs ».

Synopsis : on fait la fête pour celui qui revient de loin. pour les amoureux, autour d’un feu sur une plage, les enfants aussi font la fête. Dimanche 20 novembre 10h00 – Auditorium (Espace Brel)

Interprétation enchantée de contes par Margo, célèbre conteuse de Castanet – à partir de 5 ans. 11h00 – Salle Jacques Brel

Expression de la fête par les élèves des écoles primaires de Castanet. 14h30 – Auditorium (Espace Brel)

Camille (chant/violon) et Luisa (chant /guitare) font leur fête !

Lecture de textes en musique, Molière sera aussi de la fête pour les 400 ans de sa naissance. 16h00 – Auditorium (Espace Brel)

Venez danser avec nous ! Avec la participations des danseurs de l’association « Danser à Castanet » qui nous proposeront des démonstrations de danses – Buvette sur place Tous les évènements sont gratuits sauf le théâtre

