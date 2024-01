Concert : école de musique – Lundi 29 janvier Espace Jack Roubin Fenouillet, lundi 29 janvier 2024.

Concert : école de musique – Lundi 29 janvier Classes de piano, guitare, saxophone et orchestre adultes Lundi 29 janvier, 19h00 Espace Jack Roubin Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-29T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-29T21:00:00+01:00

Oeuvres de la musique classique à nos jours.

Espace Jack Roubin place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 70 92 32 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.musique@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lecgs.org/fr/site/fenouillet-ecole-de-musique/page/presentation.php »}]

concert musique