Spectacle lecture musicale dessinée : Skeletos ! – Mercredi 24 janvier Espace Jack Roubin Fenouillet

Spectacle lecture musicale dessinée : Skeletos ! – Mercredi 24 janvier Skeletos ! est un spectacle dessiné et musical, à la fois drôle et grave, qui raconte la visite du royaume des squelettes par Garance, une petite fille intrépide. Mercredi 24 janvier, 15h00 Espace Jack Roubin Renseignements

Début : 2024-01-24T15:00:00+01:00 – 2024-01-24T16:00:00+01:00

Elle y fait la rencontre de Skeletos, le champion des squelettes. Sans le faire exprès, elle ramène de son voyage le sceptre du roi.

Spectacle dessiné de Denis Baronnet (texte et musique live) et Gaëtan Dorémus (illustrations live), d’après leur futur roman graphique l’Enfant et le squelette (à paraître au Seuil Jeunesse).

Dès 5 ans

Entrée libre

Durée : 45 minutes

Dans le cadre du festival Livre de Jeunesse Occitanie

Espace Jack Roubin place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie

spectacle lecture