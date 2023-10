Atelier de linogravure – Dimanche 12 novembre Espace Jack Roubin Fenouillet, 12 novembre 2023, Fenouillet.

Atelier de linogravure – Dimanche 12 novembre Dimanche 12 novembre, 10h00 Espace Jack Roubin Sur inscription

Gravure du sujet choisi sur une plaque de linoléum à l’aide de gouges.

Encrage et tirage d’impressions sur papier.

Adultes et ados à partir de 14 ans

Pause pique-nique tiré du sac

Espace Jack Roubin place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « atelier.lagranderoue@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LGR.atelierdartistes »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 59 52 19 81 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T16:00:00+01:00

atelier association